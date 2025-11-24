Sevilla cayó esta tarde en su visita a Cataluña donde se enfrentó al Espanyol en una nueva jornada de La Liga. Gabriel Suazo fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que Alexis Sánchez hizo ingreso desde el banco a los 71′.

El marcador estaba 0 a 0 cuando en el minuto 35′, el lateral formado en Colo Colo que hoy porta la jineta de capitán de La Roja, tuvo el primero para el cuadro nervionense.

En una gran jugada por la banda derecha y un mal despeje de la zaga defensiva del local, Gabriel Suazo quedó mano a mano con el golero serbio Marko Dmitrović. Pese a su remate prácticamente a quemarropa, el portero contuvo el tiro evitando así la apertura de la cuenta para el elenco de Matías Almeyda.

Sevilla cae y se complica en La Liga

Con 13 fechas ya jugadas en La Liga, Sevilla marcha actualmente en la undécima posición de la tabla con 16 puntos y está fuera de la zona de clasificación a copas internacionales. De igual forma, hay que considerar que falta mucha tela por cortar.

De haber ganado este compromiso, pudo haberse quedado en el sexto puesto de la tabla, cosa que la derrota por 2 a 1 ante el Espanyol le impidió aquello de momento.

¿Cuando vuelve a jugar el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez?

Luego de esta derrota, ahora el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se prepara para el derby ante el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Dicho compromiso se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 12:15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.