Se acerca la gran final de la Copa Libertadores de América 2025 y, como ha sido la tónica en los últimos años, dos equipos brasileños animarán la gran fiesta del fútbol sudamericano.

Luego de infartantes definiciones en semifinales, serán Palmeiras y Flamengo los equipos que se vean las caras en la gran final del máximo certamen continental.

El ‘Verdao’ estuvo contra las cuerdas en la fase de cuatro mejores tras caer en la ida por 3 a 0 frente a Liga de Quito. Sin embargo, en Río de Janeiro dieron vuelta la llave venciendo por 4 a 0 a los ecuatorianos quedando con un global de 4 a 3 a su favor.

Palmeiras y Flamengo animarán la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Perú. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

En tanto, al ‘Mengao’ le bastó el 1 a 0 de la ida frente a Racing para luego en la vuelta aguantar el marcador y así avanzar cómodamente ante la ‘Academia’.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo?

La gran final de la Copa Libertadores de América 2025 entre Palmeiras y Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas de Chile y se desarrollará en el Estadio Monumental de Perú.

¿Qué canal chileno transmitirá gratis la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025 no tendrá transmisión por TV abierta en nuestro país. Sin embargo, sí habrá transmisión 100% gratuita.

Y es que debido a la Teletón, Chilevisión no podrá pasar el partido por su señal abierta, aunque sí lo hará a través de su canal de YouTube y también a través de la web de Chilevisión.cl.

También existen alternativas para ver mediante TV de paga, ya que la señal de ESPN Premium traerá toda la acción de la gran final a través de los siguientes canales según tu cableoperador.

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

Además, otra alternativa es ver el encuentro a través de las pantallas de Disney+ Premium en cualquier dispositivo digital ya sea smartphone, PC o smart TV.