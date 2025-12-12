En Colo Colo han definido las primeras salidas del plantel para la temporada 2026, donde hasta el momento dijeron adiós a cinco jugadores, entre ellos dos defensas centrales: Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

Es por esto que ahora el Cacique sale a buscar un nuevo zaguero para reforzar la última línea del equipo que dirige Fernando Ortiz, la que se vio muy permeable en la reciente campaña.

Y uno de los nombres que llama la atención de Colo Colo, con el que buscan dar un golpe al mercado de fichajes, es el del defensa chileno Nicolás Díaz, quien milita en el fútbol mexicano.

El jugador de 26 años pertenece al Xolos de Tijuana, pero está a préstamo en el Puebla de la Liga MX, luego de un breve paso por Unión Española en el primer semestre de este 2025.

En el Torneo de Apertura disputó 15 partidos, 14 de ellos como titular, incluso fue el capitán de La Franja en los últimos encuentros.

Según la información que entregaron este viernes en Radio ADN, la fórmula que están barajando en Colo Colo para hacerse de los servicios de Díaz es interrumpir el préstamo del Puebla, tal como lo hizo el equipo mexicano a mitad de año, cuando estaba cedido en Unión. Aunque aquello no les saldrá gratis.

De esta forma, en Macul buscarán un trato con Xolos para que envíe a préstamo al formado en Palestino por todo el 2026, de la misma forma que lo hicieron con Seba Vegas desde Monterrey.

Es más, la intención en el Popular sería reemplazar justamente al hombre de Rayados con el ex Mazatlán, considerando que tienen el mismo perfil zurdo.

Cabe recordar que Nicolás Díaz es el hermano menor del también defensa nacional Paulo Díaz, quien se desempeña en River Plate y también vistió la camiseta de Colo Colo entre 2015 y 2016. Ambos son hijos del exfutbolista Ítalo Díaz.

Colo Colo intentará reforzarse con Nicolás Díaz que está a préstamo en el Puebla. (Foto: Manuel Velásquez/Getty Images)

