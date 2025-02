Dentro de la larga historia del fútbol, en los últimos tiempos un importante debate es el que se lleva a cabo entre los grandes seguidores del deporte rey en poder encontrar al máximo exponente a lo largo de la historia, en la que nombres como los de Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, son los que más se repiten.

Sobre este tema, un histórico ex futbolista chileno como lo es Carlos Caszely en conversación con el podcast ‘Trisabor’ en Youtube se expresó a lo que es este debate, en la que no tuvo dudas para escoger al brasileño Pelé como el mejor jugador en la historia del fútbol.

“Yo la primera vez que Pelé, quedé impactado, tenía 17-18 años y era un monstruo, tu chocabas contra una pared. Era bueno con la derecha, izquierda, cabeceando, pegando, era completo, de otra galaxia, por eso cuando a mi me piden que diga a nivel mundial a los mejores, yo nombró a Pelé lejos, él está sentado en su sillón y ahí viene el resto”, comenzó señalando Caszely.

El debate entre Maradona y Messi

Para el ‘Chino’, el segundo mejor jugador en la historia del fútbol es Diego Armando Maradona, en la que además de dar a conocer su elección, encontró insólito que lo comparen con Lionel Messi, ya que para él, Maradona era un jugador único.

Caszely le cae con todo a Messi | Foto: Photosport

“Después, más abajito viene Diego Maradona, que lo comparan con Messi y no hay comparación, Diego uno cuando ve los videos y lo vio en vivo y en directo, le pegaban cada patada, pero terrible. A Messi no, no le pegan nunca, ahora está metido dentro de los primeros cinco de Sudamérica, ¿De a donde?”, remarcó.

Finalmente, Caszely le cayó con todo a Lionel Messi, a quien lo tildó como el ‘regalón de la FIFA’, todo esto debido a los premios individuales que le dan al hoy jugador del Inter de Miami, con los que no parece estar muy de acuerdo.

“Es el Regalón de la FIFA, imagínate que en el Mundial de Brasil le dieron el mejor jugador del campeonato y no había hecho nada, entonces es impresionante. Capaz que ahora con el Inter de Miami lo hagan salir campeones”, concluyó.