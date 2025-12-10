En un deporte tan popular como el fútbol, por algo le dicen el deporte rey, estará instalada siempre la discusión respecto a qué futbolista es el mejor de todos los tiempos. Por muchos años los bandos estaban marcados por los seguidores de Pelé y de Diego Maradona.

La bestial aparición de Lionel Messi amplió ese debate y las nuevas generaciones apuestan todos los boletos al nacido en Rosario, Argentina. Pero, hay votos disidentes, y uno de ellos es del ex futbolista y hoy entrenador, Cristián Fabbiani, quién en conversación exclusiva con BOLAVIP, pone en la mesa de los grandes, a otro futbolista.

“Ronaldo, porque el Gordo Ronaldo para mí es uno de los mejores jugadores de la historia, para mí el número uno”, asegura sin tapujos.

Un argentino eligiendo a un brasileño, es raro, por eso la pregunta es obvia ¿Para el Ogro Fabbiani, Ronaldo es más que Diego Maradona? “Sí, sí, para mí sí. Estoy enfermo, además lo tengo tatuado, todo. Para mí, un jugador como él, me llamaba la atención”.

Para el Ogro Fabbiani Lionel Messi está fuera de la discusión

“A Messi no lo pongo porque Messi es anormal, yo creo que un tipo que juega 20 años al fútbol y los 20 años lo hace bien, es muy difícil”, aclara el ex entrenador de Newells Old Boys.

Agregando que “entre el Gordo Ronaldo, Maradona y Messi, entre los tres ocupan el primer lugar, es muy difícil. Lo que le pasó a Ronaldo, lo que le pasó a Maradona, pero lo que hizo Messi, jugar 20 años bien al fútbol, yo no creo que hayan en la historia del fútbol que tengan 20 años jugando bien al fútbol”.

