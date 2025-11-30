Colo Colo tiene una promesa de envergadura entre sus filas. A pesar de su corta edad, despertó la atención de un gigante de Sudamérica: en Argentina lo comparan con Lionel Messi.

Si bien tiene 9 años, ya ha cruzado la cordillera para representar a Independiente de Avellaneda. Es que con su talento, logró captar la atención y tener una opción en la escuadra bonaerense.

Ese es el caso de Facundo Márquez, que juega en las categorías inferiores albas. Según relató su mamá, Melissa García, el pequeño ya ha representado al elenco trasandino en torneos amistosos.

“En esta última oportunidad a Facundo le pagaron todo. Salieron campeones invictos, él salió goleador y todos quedaron fascinados“, comenzó señalando la progenitora del crack a AS Chile.

En dicha línea, agregó: “Y gracias a eso, continúa el seguimiento. No podemos irnos a vivir allá, porque sería un cambio muy grande en nuestra vida y tenemos otros dos hijos”.

Facundo Marquez juega en Colo Colo y ya ha representado a Independiente de Avellaneda. (Foto: Instagram)

Es la joya de Colo Colo y lo comparan con Lionel Messi

Tras ello, la madre del pequeño futbolista adelantó que su hijo estará viajando constantemente a Argentina. En dicha tierra, Independiente espera por él: le tienen toda la fe del mundo. Le han encontrado similitudes con su referente.

“Su ídolo es Lionel Messi, lo adora, le encanta… Y en Argentina todos le decían el ‘Messi chileno’ (ríe), el ‘chileno crack’ y que jugaba de la misma forma que Messi, encarando, pasándose a todos los niños, habilitando”, confesó.

“Tiene muchas cualidades que tiene su ídolo, entonces también por eso se siente identificado“, concluyó.

En resumen: