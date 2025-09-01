Claudio Baeza tuvo en sus planes volver a Colo Colo para este 2025. Sin embargo, no interesó en el estadio Monumental y fichó por Vélez. El Serrucho está teniendo una gran temporada con el Fortín, pues está en cuartos de final de la Copa Libertadores y su rendimiento tiene conforme al club.

Así quedó demostrado con una propuesta de renovación, la cual el jugador aceptó. El club anunció que el mediocampista chileno de 31 años renovó hasta diciembre de 2027.

El jugador mostró su gratitud tras este gran paso en su carrera en el fútbol argentino: “Muy agradecido por esta renovación de dos años más, siempre lo dije, desde que llegué acá, desde el primer día que llegue acá de muy buena manera y agradecerles no solamente a los directivos, a toda la gente que trabaja en el club, al cuerpo técnico, a todos”.

“Así que la verdad estoy muy contento y ojalá poder seguir construyendo algo lindo como lo estamos haciendo y seguir trabajando para seguir dándole alegrías al hincha”, añadió en un video compartido por las redes sociales de Vélez.

Claudio Baeza quiere su segundo título en Vélez

El Serrucho ya ganó la Supercopa Internacional con el Fortín y ahora busca la Supercopa Argentina, en un partido que disputarán ante Central Córdoba el sábado en el Gigante de Arroyito.

El futbolista formado en el Cacique espera otro título en Argentina: “Como siempre lo he dicho soy un afortunado de poder pertenecer a esta institución y ojalá poder levantar otro título el sábado, pero obviamente hay que ir con calma y sabemos que con trabajo podemos seguir construyendo cosas lindas para Vélez”.