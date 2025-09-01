Fernando Ortiz es oficialmente el nuevo DT de Colo Colo. Luego de algunos días de especulaciones, finalmente el “Tano” fue presentado esta tarde en Macul, donde enfrentó por primera vez los micrófonos como nuestro estratega del “Cacique”.

El estratega del popular se mostró bastante sociable en la conferencia de prensa durante su presentación. De hecho, antes de comenzar la rueda, saludó uno a uno a todos los presentes, tanto periodistas como camarógrafos.

“Haré lo que hago durante mi carrera, disfrutar de mi profesión y poner a Colo Colo lo más alto posible”, fueron parte de sus primeras declaraciones.

Sobre quienes ahora serán sus dirigidos, aseguró que: “Quiero felicitarlos por el clásico. Desde mañana les voy a decir que (en la Supercopa) tenemos que repetir el resultado del domingo. No pienso más allá”.

También tuvo palabras para su archirrival. Consciente de que no ha sido un gran 2025 para los albos, resaltó: “Pero ganamos el clásico. Eso es una alegría para toda esta gente y su hinchada”.

Imágenes de la presentación oficial de Fernando Ortiz como nuevo DT de Colo Colo (Foto: Photosport)

“En lo personal iré día a día, conociendo a los jugadores, se nos viene una copa muy importante, soy de la idea de que los clásicos hay que ganarlos. No importa como se juega, se ganan”, remarcó sobre este tema.

¿Cuándo debuta Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo?

El debut de Fernando Ortiz con el buzo de Colo Colo será nada menos que ante su archirrival. ¿Cuándo? el día 14 de septiembre, cuando los albos se midan ante Universidad de Chile por la Supercopa.