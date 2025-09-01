Fernando Ortiz tuvo esta tarde su presentación oficial como nuevo DT de Colo Colo. En su llegada a Macul se le vio, además de contento, muy bromista, pero lo que más destacó durante su rueda de prensa, fue su profunda amabilidad con los periodistas.

Así lo notaron todos los presentes en el Estadio Monumental para la conferencia de esta tarde. Todos presenciaron el enorme gesto del DT en su llegada y nadie quedó ajeno.

Antes de comenzar con las preguntas y sentarse en su silla, el “Tano” se dirigió a todos personalmente para saludarlos con un fuerte apretón de manos, hecho que sorprendió tanto a quienes presenciaban la conferencia por TV y, por supuesto a los presentes.

Las bromas de Fernando Ortiz en su presentación

El trato del nuevo DT de Colo Colo fue tan ameno que hasta incluso se dio el tiempo de bromear con los periodistas. A uno le hizo un comentario por su pelo desatando las risas de la sala. Luego, al periodista Rodrigo López de DSports le dijo: “Rodri, me llamaste muchas veces vos, Rodri”, lo que causó más carcajadas.

En ese instante, hasta se disculpó por no haber respondido los llamados de la prensa durante estos días: “Pido disculpas si no contesto en el momento. Si hay alguno que no contesté, pido disculpas. Imaginen lo que debe ser esto…”.

Imágenes de la presentación oficial de Fernando Ortiz como nuevo DT de Colo Colo (Foto: Photosport)

Pero no solo se dio el tiempo de bromear con la prensa. Arturo Vidal también fue víctima de una de sus “tallitas”: “Le preguntaré por qué tiene el pelo tan parado y cómo lo hace (bromeando). Feliz y ojalá podamos tener una conexión muy buena”.

Finalmente, también mostró su admiración hacia el “King” y aseguró que podrá aprender mucho de él: “Soy un afortunado de poder dirigir a Arturo, esa es la verdad, tener a un jugador de esa magnitud en el plantel y poder sacarle toda su experiencia como jugador, yo sigo aprendiendo. No vengo a imponer mi juego ni hacer las cosas que tengo en mi cabeza, me sentaré con Arturo”.

¿Cuándo es el debut de Fernando Ortiz en Colo Colo?

El debut de Fernando Ortiz con el buzo de Colo Colo será nada menos que ante su archirrival. ¿Cuándo? el día 14 de septiembre, cuando los albos se midan ante Universidad de Chile por la Supercopa.