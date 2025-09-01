En Colo Colo ya presentaron en sociedad a su nuevo entrenador, el argentino Fernando Ortiz, quien este lunes por la mañan aterrizó en Santiago y en la tarde dio su primera conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

El estratega de 47 años, que viene de un paso por el Santos Laguna de México, sorprendió a todos por su amabilidad con los medios, instancia en la que habló de algunos casos particulares.

Sobre el primero que se refirió es el defensa Sebastián Vegas, a quien lo dirigió entre 2023 y 2024 en Monterrey, de quien tiene las mejores impresiones.

“A Sebi yo lo conozco mucho, lo tuve en Monterrey y es una excelente persona. Yo siempre observo la persona y después la profesión que ejerce, porque todos somos seres humanos y eso conlleva que habla muy bien de Sebastián”, comenzó diciendo.

La broma que le tiene preparada a Arturo Vidal

Luego fue consultado por Arturo Vidal, el gran referente de este plantel de Colo Colo, donde aprovechó de bromear por el peinado del King.

“Soy un afortunado de poder dirigir a Arturo, esa es la verdad, tener un jugador de esa magnitud en mi plantel y poder sacarle toda su experiencia como jugador, yo sigo aprendiendo, eso es algo muy importante para mí. Yo no vengo acá ni a imponer mi juego y hacer las cosas que tengo en mi cabeza, no, al contrario. Me sentaré con Arturo, le preguntaré por qué tiene el pelo tan parado así como lo hace, pero feliz y ojalá podamos tener una conexión muy buena“, expresó Ortiz.

Al Tano también le preguntaron por el volante ofensivo Claudio Aquino, quien fue el gran fichaje del Cacique para esta temporada y que ha estado al debe. Ante aquello, aseguró que buscará encontrar su mejor versión.

“Sí, lo tengo, lo he visto. No lo seguí tanto, yo estaba en México, pero sé las condiciones que tiene Claudio. Sé que quizás se esperaba un poco más de él, pero sí tiene sus virtudes de buen jugador. Trataré de explotárselo al máximo. Esa es una de las prioridades que tiene un entrenador sobre cada jugador. Él, como los demás, ojalá puedan captar rápido mi mensaje y puedan explotar sus condiciones”, indicó el DT.

Fernando Ortiz junto al presidente Aníbal Mosa en su presentación en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Finalmente, tuvo palabras para la situación de Lucas Cepeda, la gran figura del cuadro popular que estaría molesto por no poder partir a Europa en este mercado de invierno. Sobre aquello, Fernando Ortiz adelantó que conversará con el oriundo de Curauma.

“Con Lucas no he hablado personalmente, pero mañana lo voy a ver. Quizás si no se dio esta posibilidad de salir, es un excelente jugador que va a tener miles de oportunidades para salir. Es joven, tiene un futuro muy prometedor hacia adelante. Si está enojado trataré de calmarlo, que entienda que está en el mejor club del país y oportunidades va a tener muchísimas“, cerró.