El próximo paso de Darío Osorio es un misterio. Si bien mantiene contrato vigente con el FC Midtjylland, es un hecho que puede despedirse del club danés en las próximas semanas.

¿A raíz de qué motivo? El seleccionado chileno ha llamado atención debido a su potencial, por lo que se convirtió en una de las mayores atracciones del mercado de fichajes en Europa.

Ante tal panorama y según reveló el medio FH-Insider, el nuevo elenco que está tras sus pasos es el Fenerbahce. La escuadra turca tiene en la mira a la joya de Hijuelas para sus siguientes desafíos.

¿Cuál es el momento de equipo? Marcha tercero en la Superliga de su país, mientras que en Europa League está relegado al vigésimo puesto: lejos del propio segundo lugar del FCM.

Hay que recordar que la promesa de 21 años también fue vinculada al Galatasaray en el último libro de pases. Sin embargo, dicho gigante de Turquía no avanzó en las negociaciones.

Este club está tras los pasos de Darío Osorio en el mercado de fichajes. (Imagen: FC Midtjylland)

Atracción del mercado de fichajes: el 2025 de Darío Osorio

Durante la presente temporada, el crack chileno ha disputado un total de 27 compromisos con el conjunto danés. En dichos partidos, anotó seis goles y entregó ocho asistencias.

Cabe consignar que Darío Osorio tiene contrato vigente hasta mediados de 2028. Por ende, cualquier negociación tendrá que pasar por la directiva del FC Midtjylland: el 10% de su pase sigue perteneciendo a Universidad de Chile.

