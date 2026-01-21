Darío Osorio atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera luego de sellar su renovación de contrato con el FC Midtjylland hasta el año 2030, decisión que confirma su consolidación en el fútbol europeo y su compromiso con el proyecto deportivo del club de Dinamarca.
El formado en Universidad de Chile conversó con el sitio oficial del conjunto danés, donde valoró el crecimiento que ha experimentado desde su llegada a tierras escandinavas. “He crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo tanto dentro como fuera de la cancha, y disfruto de un entorno con constantes exigencias y donde puedo seguir desarrollándome. Sé que el Midtjylland quiere lo mejor para mí”, expresó.
Además, el atacante reconoció que disputar torneos europeos representa la realización de un anhelo de infancia. “Siempre he soñado con competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes en torneos europeos. El hecho de que ahora esté viviendo este sueño que tuve desde pequeño me motiva y me impulsa a esforzarme aún más”, afirmó.
Finalmente, el chileno dejó en claro que sus objetivos están alineados con los del club y que su foco está puesto en seguir siendo protagonista. “Hemos demostrado que podemos ser competitivos. Seguiré ayudando al equipo y luchando por el campeonato, la copa y el ascenso a la Europa League. Requiere mucha concentración y trabajo duro, pero para eso entrenamos cada día”, concluyó.
En resumen…
