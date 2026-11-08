Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Martínez Valero, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para despegarse de la zona baja, mientras el Betis llega con la confianza de pelear arriba y la intención de no relajarse ante un rival que juega su propia final cada fin de semana.

Son realidades opuestas en la tabla y eso le agrega tensión al partido: uno pelea por respirar, el otro por meterse en puestos europeos.

La actualidad de ambos equipos

El Elche viene de caer 0-1 como local ante Valencia, un golpe que corta la racha positiva que había mostrado con el triunfo 3-0 en su visita a Rayo Vallecano y el empate sin goles frente a Villarreal. Está 17° con 10 puntos en 11 fechas, en una zona que lo obliga a sumar de local para no complicarse más.

El Betis, en cambio, llega entonado tras ganarle 2-1 a Málaga en su cancha, después de un empate 0-0 ante Celta que le cortó el envión. La dura caída 2-5 frente a Barcelona quedó atrás y el equipo se mantiene 4° con 23 unidades, en zona de pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Elche y Betis

El historial está parejo: de los 20 enfrentamientos, el Betis ganó 8, el Elche 7 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo verdiblanco.

En los duelos más recientes el Betis se impuso dos veces por 2-1 y hay un empate 1-1 en el medio, así que la última vez que el Elche ganó un cruce directo quedó bastante atrás en el tiempo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/05/2026 Betis vs. Elche 2-1 Primera División 14/01/2026 Betis vs. Elche 2-1 Copa del Rey 18/08/2025 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 24/02/2023 Elche vs. Betis 2-3 Primera División 15/08/2022 Betis vs. Elche 3-0 Primera División 19/04/2022 Betis vs. Elche 0-1 Primera División 21/11/2021 Elche vs. Betis 0-3 Primera División 04/04/2021 Elche vs. Betis 1-1 Primera División 01/11/2020 Betis vs. Elche 3-1 Primera División 22/07/2014 Elche vs. Betis 2-1 Club Friendlies

Horario del partido

Chile: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs

Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs

Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3 .

y . Elche suma 10 puntos en el torneo.

suma 10 puntos en el torneo. Betis suma 23 puntos en el torneo.