Elche vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 12 de la LaLiga

Elche recibe a Betis este domingo 8 de noviembre desde las 10:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Martínez Valero. El Elche necesita puntos con urgencia para despegarse de la zona baja, mientras el Betis llega con la confianza de pelear arriba y la intención de no relajarse ante un rival que juega su propia final cada fin de semana.
Son realidades opuestas en la tabla y eso le agrega tensión al partido: uno pelea por respirar, el otro por meterse en puestos europeos.
La actualidad de ambos equipos
El Elche viene de caer 0-1 como local ante Valencia, un golpe que corta la racha positiva que había mostrado con el triunfo 3-0 en su visita a Rayo Vallecano y el empate sin goles frente a Villarreal. Está 17° con 10 puntos en 11 fechas, en una zona que lo obliga a sumar de local para no complicarse más.
El Betis, en cambio, llega entonado tras ganarle 2-1 a Málaga en su cancha, después de un empate 0-0 ante Celta que le cortó el envión. La dura caída 2-5 frente a Barcelona quedó atrás y el equipo se mantiene 4° con 23 unidades, en zona de pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Elche y Betis
El historial está parejo: de los 20 enfrentamientos, el Betis ganó 8, el Elche 7 y hubo 5 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo verdiblanco.
En los duelos más recientes el Betis se impuso dos veces por 2-1 y hay un empate 1-1 en el medio, así que la última vez que el Elche ganó un cruce directo quedó bastante atrás en el tiempo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Primera División
|14/01/2026
|Betis vs. Elche
|2-1
|Copa del Rey
|18/08/2025
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|24/02/2023
|Elche vs. Betis
|2-3
|Primera División
|15/08/2022
|Betis vs. Elche
|3-0
|Primera División
|19/04/2022
|Betis vs. Elche
|0-1
|Primera División
|21/11/2021
|Elche vs. Betis
|0-3
|Primera División
|04/04/2021
|Elche vs. Betis
|1-1
|Primera División
|01/11/2020
|Betis vs. Elche
|3-1
|Primera División
|22/07/2014
|Elche vs. Betis
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- Chile: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 12:15 hs
- Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 14:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Elche y Betis se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Elche suma 10 puntos en el torneo.
- Betis suma 23 puntos en el torneo.