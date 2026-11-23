El presidente de la Universidad Católica, Matías Claro sorprendió a todos con esta denuncia a Colo Colo.

Universidad Católica cayó por 3-0 ante Colo Colo en un nuevo clásico del fútbol chileno en el Estadio Monumental, resultado que dejó a los ‘Cruzados’ con una desazón enorme al hipotecar casi por completo su chances de pelear por el Chile 2.

Después de este partido, el presidente de la UC, Matías Claro habló con los medios de comunicación y dejó una importante acusación por lo que fue el trato de Colo Colo con el elenco de la ‘Precordillera’, en la que acusó problemas con los palcos y el agua para ducharse.

“Fue raro, nos cortaron un palco de los que teníamos de reciprocidad con Colo Colo, el camarín no tenía agua para que los jugadores se ducharan, ha sido bien extraño, pero hay que seguir poniendo la fuerza para los partidos que quedan y lograr la clasificación a la Copa Libertadores que tanto queremos”, partió indicando Claro.

Dentro de las críticas, el mandamás de los ‘Cruzados’ comentó sobre el futuro de Daniel Garnero y los jugadores de la UC que terminan contrato a final de temporada, en la que indicó que aquello aún no se verá y que será materia de análisis para el nuevo gerente deportivo.

En la UC hubo disconformidad | Foto: Photosport

“Los análisis los hacemos cuando termine el campeonato, todo eso es parte del análisis que veremos finalizando el campeonato, tenemos bastantes renovaciones, tiene harto trabajo Fran Pérez para preparar y hacer las propuestas”, declaró.

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Poniendo el punto final, Claro volvió a dejar una importante crítica por lo que fue la situación que vivió la Universidad Católica tras no poder ducharse en camarines, dejando un importante palo a Colo Colo por esta situación que generó bastante descontento en la UC.

“No había agua, no tenemos ninguna explicación, nos dijeron algo de unas bombas, pero no lo entiendo, estamos en un club de primer nivel de Chile y no tener agua es una cosa bien extraña. Entiendo que se cortó para el entretiempo y en el final”, finalizó.