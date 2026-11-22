El presidente de la Universidad de Chile, Eduardo Álamos alzó la voz ante los rumores que vinculan a los 'Azules' con Alexis Sánchez.

En la Universidad de Chile dentro de los últimos días ha vuelto a aparecer el rumor de un posible arribo de Alexis Sánchez para lo que será la temporada 2027, la que es más que especial para los ‘Azules’ ya que celebrarán lo que son sus 100 años.

Sobre esto, el presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos habló con ‘El Deportivo’ y se le consultó sobre la posibilidad de un posible arribo del ‘Niño Maravilla’ para la próxima temporada, en la que rayó la cancha por completo con su respuesta.

“No voy a ahondar en esos temas, porque no me parece que sea algo prudente darle ilusiones al hincha, sobre todo ahora que estamos en un momento difícil institucional, para que crean que uno está yéndose por las ramas con lo que realmente importa en estos momentos”, comenzó señalando Álamos.

Agregando a esto, el nuevo mandamás azul dejó en claro que su gran objetivo próximo con la Universidad de Chile es poder ordenar el club y dejarlo muy bien aspectado para lo que será su especial año 2027.

La opción de Sánchez volvió a aparecer en la U | Foto: Getty Images

“Hay que ordenar la casa, preparar el plantel para el próximo año de la mejor forma posible y afianzar la relación con la casa de estudio”, declaró.

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Álamos y los refuerzos para el 2027

Concluyendo, Álamos sabe que los 100 años de la Universidad de Chile serán un evento especial, por lo que tiene como gran objetivo el poder conformar un competitivo plantel para el próximo año, el que los acerque a conseguir importantes logros.

“Nosotros nos vamos a reforzar lo mejor que podamos. Obviamente, siempre salvaguardando los intereses financieros del club, sin poner en compromiso la estabilidad de la institución, pero sí vamos a hacer el mayor esfuerzo para que en estos 100 años que cumple el club tengamos un equipo muy competitivo y ojalá también pueda hacerlo en el plano internacional”, cerró.