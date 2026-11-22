Tras seis fechas sin saber de triunfos, la dirigencia del cuadro árabe le puso punto final al ciclo de Guillermo Farré en La Cisterna.

La derrota ante Unión La Calera terminó pasando factura en Palestino. A dos jornadas del cierre de la Liga de Primera, el cuadro árabe decidió poner fin al ciclo de su entrenador, Guillermo Farré, luego de una campaña que se fue desinflando y estuvo lejos de las expectativas de la dirigencia.

El pasado viernes, los tetracolores sufrieron un doloroso tropiezo ante el colista del campeonato, que se impuso con un gol en los minutos finales y consiguió tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso.

Guillermo Farré, el último DT caído en la temporada (Photosport)

El resultado también complicó las aspiraciones internacionales de Palestino, que quedó con 38 unidades, a dos de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Dos días después de la derrota, y según información de ADN Deportes, la dirigencia de La Cisterna optó por despedir al técnico argentino, quien había asumido en abril tras la salida de Cristián Muñoz.

Bajo su conducción, el equipo no logró avanzar en la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado en la fase de grupos, y tampoco pudo sostener su posición en la parte alta de la tabla, pese a que llegó a ubicarse cuarto.

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Así, Palestino decidió realizar un cambio en la banca cuando todavía mantiene opciones matemáticas de alcanzar un boleto internacional. El ‘Tino Tino’ tendrá dos fechas para intentar quedarse con un boleto a la Copa Sudamericana: Audax Italiano y Everton son sus últimos rivales.

En síntesis…

Palestino despidió al entrenador Guillermo Farré tras caer ante Unión La Calera.

despidió al entrenador tras caer ante Unión La Calera. El cuadro árabe marcha con 38 puntos a falta de dos fechas del torneo.

a falta de dos fechas del torneo. El técnico argentino había asumido en abril en reemplazo de Cristián Muñoz.