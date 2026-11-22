El arquero de Cobreloa confesó que tenían estudiado el lanzamiento de Sergio Vergara, quien falló un penal clave para San Luis de Quillota.

Hugo Araya fue la gran figura de Cobreloa en la dramática final ante San Luis de Quillota. El arquero brilló con luces propias al tapar dos penales en la definición desde los doce pasos que terminó coronando campeón al conjunto loíno y selló su regreso directo a Primera División.

Tras los festejos, el guardameta hizo un balance de su temporada, en la que comenzó como suplente, pero terminó adueñándose de la titularidad. “No partí jugando en el campeonato pero después cuando me tocó la oportunidad demostré y creo que lo hice de buena manera, por algo tuve continuidad, feliz por haber ayudado al equipo, haber conseguido el triunfo y el campeonato”, comentó.

Hugo Araya fue el gran héroe de Cobreloa en la definición a penales (Photosport)

Sobre la tanda de penales, Araya explicó que había varios factores que podían influir en la definición. “Son circunstancias, uno no sabe lo que le pasa en la cabeza al pateador, quizá cambian ellos al último minuto, hay muchos pateadores que no tenían penales, gracias a Dios se dio y pudimos ser campeones”, señaló.

Sin embargo, el portero también reveló que había información estudiada sobre uno de los ejecutantes de San Luis. “A Vergara lo teníamos estudiado, tenía todos sus penales hacia mi derecha, con mucha fe, se dio y feliz porque somos campeones”, confesó.

Finalmente, reconoció los nervios previos a la definición: “Obviamente, el día anterior, en las horas previas uno se pasa mil rollos por la cabeza, imagina mil veces el partido y circunstancias que pueden llegar a pasar, para mi salió la película ideal, feliz por haber ayudado y haber aportado mi granito de arena para poder salir campeón porque el equipo se sacó la mierda todo el año”.

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La emoción de Hugo Araya en Cobreloa