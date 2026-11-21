La Selección Chilena se impuso en su estreno por la competencia internacional. Está en la cima de su clasificatoria.

La Selección Chilena comenzó con un triunfo en el Mundial sub-17. El combinado nacional, dirigido por Ariel Leporati, batalló hasta el final y consiguió una valiosa victoria 4-2 sobre Argelia.

Con goles de Rodrigo Catalán (21′), Lucas López (28′), Amaro Pérez (34′) y Jonathan Guerrero (82′), la escuadra sudamericana obtuvo su primera alegría en el certamen internacional.

¿Cómo queda La Roja en la tabla de posiciones? Con este marcador, alcanza la cima del grupo J, ya que República Dominicana empató 1-1 contra Montenegro en la jornada inicial.

Cabe consignar que el próximo partido de la Selección Chilena será contra República Dominicana. Se disputará el martes 24 de noviembre desde las 11:30 horas de Chile.

La Selección Chilena triunfó en el Mundial sub-17 vs. Argelia. (Foto: La Roja)

Así está la tabla de posiciones del grupo J del Mundial sub-17

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Chile Sub17 1 1 0 0 4 2 2 3 2 Montenegro Sub17 1 0 1 0 1 1 0 1 3 República Dominicana Sub17 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Argelia Sub17 1 0 0 1 2 4 -2 0