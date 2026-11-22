El entrenador de la Universidad Católiac, Daniel Garnero hizo una dura autocrítica tras la derrota ante Colo Colo.

Universidad Católica tenía hoy una gran final en su lucha por el Chile 2 en el torneo nacional, en donde los ‘Cruzados’ cayeron por 3-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental y quedaron con escasas chances de poder aspirar al segundo puesto.

Después de lo que fue este duelo, el entrenador Daniel Garnero habló con TNT Sports e hizo una importante autocrítica tras el desempeño de sus dirigidos, en la que indicó que nunca estuvieron finos a lo largo de este partido, algo que pagaron caro.

“El primer gol nos afectó mucho porque la verdad que estábamos bien, tuvimos alguna que otra situación que no pudimos concretar, no estuvimos finos en todo el partido y lo pagamos cuando en algún momento nos pudimos acercar en el resultado, fallamos y lamentablemente se nos hizo el cuesta arriba al juego”, partió indicando Garnero.

El estratega argentino siguió con su análisis, en donde puntualizó en la falla de su zaga en el primer gol de Colo Colo y que con sus cambios en la segunda mitad, no pudo conseguir una reacción para revertir el marcador.

Garnero y su autocrítica tras la derrota | Foto: Photosport

“En el primer tiempo estábamos bien, lamentablemente tuvimos una muy mala resolución en el gol de ellos, pero en el juego fue bueno, lo que pasa es que quisimos con los cambios tener más presencia ofensiva, ser más agresivo, pero no nos salió”, declaró.

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Concluyendo, Garnero comentó lo que es hoy le escasa posibilidad de que la Universidad Católica se quede con el Chile 2, ya que quedó a cinco unidades de la Universidad de Chile en seis puntos por disputar.

“Acabo de tener un partido que perdemos 3-0, no me dan para hacer cuenta, pero lamentablemente perdimos una gran posibilidad. Ahora, obviamente, hasta que matemáticamente se de, vamos a hacer el esfuerzo”, cerró.