Oscar Fabbiani, histórico goleador e ídolo de Palestino en la década de los 70, analizó el desafío que enfrentará el conjunto ‘Árabe’ ante Universidad de Chile por la fase previa de la Copa Sudamericana.

En conversación con BOLAVIP, el exdelantero advirtió que este tipo de encuentros siempre son difíciles y que, más allá del rendimiento previo, lo determinante será cómo ambos equipos lleguen al momento del partido.

‘Popeye’ destacó que estos duelos eliminatorios suelen ser impredecibles: “Tú sabes que esos partidos son terribles, de repente uno anda mejor, el otro sí, pero a la hora de los que hubo, hay que jugarlo”, comentó el exgoleador, remarcando que las diferencias que se ven en el torneo local pueden desaparecer en un cruce directo de alta tensión como este.

El duelo entre ‘Árabes’ y Azules promete bastante acción en Copa Sudamericana (Foto: Photosport)

El exatacante reconoció el buen nivel futbolístico de los ‘Baisanos’, equipo al que ha ido a ver a la cancha: “Palestino está jugando bien, yo lo fui a ver y todo y está jugando bien”, aseguró.

Sin embargo, Fabbiani advirtió que al frente tendrán a una U. de Chile que, más allá de su momento, siempre representa un desafío mayor. “La U es un equipo bravo, un equipo que se esfuerza mucho, así que va a ser complicado”, señaló, dejando claro que los azules suelen competir a gran intensidad cuando se trata de instancias internacionales.

Para el exgoleador, la categoría de la U como institución también influye en este tipo de partidos. “Ellos son un equipo grande, así que hay que darle nomás”, enfatizó, recordando que enfrentar a un club de esa envergadura requiere concentración absoluta y un rendimiento cercano a la perfección.

Pese a reconocer la dificultad del encuentro, Fabbiani cree que Palestino tiene argumentos sólidos para competir de igual a igual. Asegura que, si el elenco árabe logra imponer su estilo, puede marcar diferencias: “Palestino tiene que jugar a lo que sabe, porque es un equipo que si llega a andar bien te pinta la cara”, declaró con convicción.

DATOS CLAVE

