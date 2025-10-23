Real Betis no pudo en su visita a Bélgica y apenas consiguió un empate 0-0 ante RKC Genk por la jornada 3 de la UEFA Europa League 2025-2026, donde el equipo de Manuel Pellegrini mantuvo el invicto pero quedó relegado en la tabla de posiciones.

En un partido de pocas acciones y escasas llegadas a portería donde el entrenador chileno dispuso de un once con rotaciones, el elenco bético no logró encontrar profundidad ni fluidez en su juego, por lo que tuvo que conformarse con un aburrido empate sin goles.

Con este resultado el conjunto del ‘Ingeniero’ llegó a cinco puntos (1 triunfo y 2 empates) y se instaló en la 17° posición de la fase de liga de la Europa League, que momentáneamente los deja en zona de clasificación a playoffs de octavos de final.

En la jornada 4 el club verdiblanco enfrentará una verdadera prueba de fuego en el certamen europeo cuando reciba al Olympique de Lyon que tras vencer al Basel (2-0) logró puntaje perfecto y se ubica de líder de la tabla de posiciones. El duelo se jugará el próximo 6 de noviembre en el estadio La Cartuja a las 16:00 horas.

Así quedó la tabla de posiciones de la Europa League