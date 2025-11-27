Se empieza a resolver el futuro de Manuel Pellegrini en medio de los rumores que lo acercaban con la Selección Chilena, para iniciar el proceso de cara al Mundial 2030 y así cumplir el que es su último y gran sueño en el fútbol profesional.

Pero el entrenador nacional tendría otros planes, al menos a corto plazo, ya que está cerca de renovar su contrato con el Real Betis, aunque esta vez sería solo por una temporada más.

El Ingeniero habría tomado esta decisión después de una reunión clave que tuvo con el gerente de selecciones nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), Felipe Correa.

Así lo dio a conocer este jueves el periodista Eduardo Figueroa de Radio ADN, quien reveló que ambos compartieron un café en Europa hace algunas semanas, cuando Correa se encontraba en tránsito hacia Qatar para acompañar a La Roja Sub 17 en el Mundial de la categoría.

La razón del “no” de Manuel Pellegrini a La Roja

En dicha instancia, el director técnico de 72 años le habría dejado claro al funcionario que no pensaba venir a la Selección bajo la actual administración del fútbol chileno, que encabeza Pablo Milad.

Por ello, habría decidido extender por un año más su vínculo con el Betis, para así dar tiempo a que cambie el control del balompié nacional y volver a analizar esta posibilidad en 2027.

Si bien no hay certezas de aquello, mientras tanto el Equipo de Todos continuará a cargo del interino Nicolás Córdova, a la espera de una respuesta positiva de Pellegrini.

Cabe recordar que el exitoso DT que ha dirigido al Real Madrid, Manchester City, Villarreal, West Ham, entre otros, lleva cinco temporadas al mando de los Heliopolitanos, donde consiguió la Copa del Rey en 2022. Su contrato actual tiene vigencia hasta junio del 2026.

