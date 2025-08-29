El arribo de Marcelino Núñez a Ipswich Town no quedó exento de polémica. Tras cambiar de club, el seleccionado chileno recibió duras críticas en Inglaterra… hasta un amigo lo fulminó.

La razón es más que evidente: dejó Norwich City por el clásico rival. Ante tal situación, un antiguo compañero lo destrozó por la traición. Ese es el caso de Onel Hernández.

A través de su canal de YouTube, el futbolista cubano -actualmente libre- se lanzó contra el volante de 25 años. No toleró que haya cruzado la vereda a pesar de que recibió serias advertencias.

“Le dije lo que sucedería si consideraba mudarse allí. Le expliqué todo. Él lo sabía… Es un desastre lo que ha ocurrido (…) Si tengo la oportunidad de jugar contra ti, te voy a destrozar“, comentó.

En dicha línea, agregó: “Es una vergüenza. Estoy totalmente de acuerdo con todos. Era uno de mis buenos amigos, pero con esa decisión, no estoy seguro de querer seguir con esa amistad“.

Marcelino Núñez fue criticado por dejar el clásico rival del Norwich City: arribó al Ipswich Town. (Foto: Ipswich Town)

Le guarda cariño a Marcelino Núñez

A pesar de su reclamo, el mediocampista nacionalizado alemán de 32 años tuvo gratas palabras para el chileno. Destacó su esfuerzo en cada entrenamiento que compartieron.

“Es un jugador brillante, nunca vi a alguien trabajar tan duro como él. Dicen que es propenso a las lesiones, pero no sé de dónde sacaron eso. Cada vez que estaba en el campo, lo daba todo“, cerró.