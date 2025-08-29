El futuro de Darío Osorio es un misterio. Si bien la figura de 21 años tiene contrato con el FC Midtjylland hasta mediados de 2028, diversos clubes de Europa lo han sondeado antes del cierre del mercado de fichajes.

¿Saldrá de su equipo? Según reveló Gonzalo Fouillioux, todo indica que no. A pesar de ser seguido minuciosamente por algunos elencos, hay un punto determinante: la intención de la institución danesa a la que representa.

El periodista mencionado aseguró que la cúpula del FCM espera una gran transferencia para dejarlo partir. Ya hubo contactos para conseguir los servicios del chileno, pero su precio alejó a algunos interesados.

En los micrófonos de TNT Sports, el comunicador comenzó señalando: “Tengo información de que un equipo de segunda línea de Europa preguntó por Darío Osorio. El club se acercó al Midtjylland y les dijo ‘ya, empecemos a negociar’”.

“Desde el Midtjylland le dijeron que Osorio se vende por mínimo 18 millones de euros. Lo que me dicen es que no tienen ningún apuro en venderlo”, agregó el rostro de televisión en el programa No es para tanto.

El futuro de Darío Osorio pareciera estar en el FC Midtjylland. Por el momento, no cambiará de institución. (Getty)

El 2025 de Darío Osorio en el FC Midtjylland

Durante esta temporada, el seleccionado chileno ha jugado 11 compromisos en su escuadra (seis por la Superliga de Dinamarca y cinco por Europa League). Ha logrado anotar en cuatro ocasiones y conseguir la misma cantidad de asistencias.

Tal rendimiento le bastó para llamar la atención de equipos como Bournemouth y Galatasaray. No obstante, todo indica que su club esperará para concretar una venta histórica: quieren un jugoso cheque por él.