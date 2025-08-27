El futuro de Darío Osorio está en total incertidumbre. A pocos días del cierre del mercado de fichajes, el seleccionado chileno se mantiene firme en el FC Midtjylland.

¿Saldrá de su equipo en este período de pases? Si bien cuenta con el interés de diversos clubes europeos, la directiva del elenco danés no lo quiere dejar salir… por el momento.

La razón: elevó su valorización y espera una millonaria transferencia para dejarlo partir. Al menos, así lo informó Radio ADN, revelando el nuevo precio de la promesa de 21 años.

Según detalló el medio citado, la cúpula de la institución desea más de 20 millones de euros por los servicios de su principal figura. Un monto que entraría en la historia del fútbol chileno.

“El formado en la U de Chile se mantendrá en Dinamarca (…) Midtjylland apuesta a vender a Darío Osorio en una cifra histórica para el club, sobre los 20 millones de euros“, indicó la publicación.

Darío Osorio mantiene en incertidumbre su futuro: tiene nuevo valor en el FC Midtjylland.

El interés internacional por Darío Osorio

¿Qué clubes están tras el jugador de La Roja? Además del deseo que manifestó Bournemouth, durante los últimas días trascendió que Galatasaray también lo sigue minuciosamente.

Durante esta temporada, el atacante acumula un total de 11 encuentros con la camiseta del FC Midtjylland. En dichos compromisos, ha anotado cuatro goles y ha aportado con cuatro asistencias.