Alexis Sánchez no vive el mejor de sus presentes en Italia, pero su legado en la Serie A, sobre todo en su primera etapa con Udinese, es totalmente innegable.

Es en este mismo club en donde el tocopillano, quien regresaba prácticamente como un ídolo, donde ha vivido la peor etapa de todas las que ha experimentado en Europa.

Aún así, otro gran ídolo del cuadro de Friuli como lo es Antonio Di Natale, reconoció la grandeza del chileno en uno de estos desafíos virales de los que hoy están de moda donde fue entrevistado nada menos que por un excompañero de selección como lo es Luca Toni.

El exgoleador de la “Azzurra” hoy las hace de comunicador en Prime Video Sport Italy y allí realizó un ping pong con “Toto”, quien no dudó en escoger a Alexis Sánchez como el mejor compañero con quien jugó, y así definir al mejor jugador de la historia.

El creador del video realizó una especie de eliminatoria entre los escogidos, donde Alexis terminó fuera de la elección ya que su excompañero prefirió a Fabio Cannavaro.

Al cierre de esta elección, quedaron en la final el italiano Roberto Baggio en competencia con Diego Armando Maradona, por lo que “Toto” finalmente se decantó por el “10” como el “mejor de todos los tiempos”.