Luego de varios años al mando de la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa terminó su vínculo con los centroamericanos y pese a que en conversación con BOLAVIP confesó que le gustaría volver a dirigir específicamente a algún equipo de Santiago, el entrenador ya tiene un nuevo equipo.

El Fantasma sorpresivamente firmó en el equipo más grande de Guatemala, el Comunicaciones FC, siendo el propio club el encargado de dar a conocer la noticia en sus redes sociales.

“Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el Profesor Marco Antonio Figueroa para convertirse en el nuevo Director Técnico del Primer equipo para el Torneo Clausura 2025-2026”, informaron.

El estratega chileno vuelve a dirigir a un equipo luego de cinco años, siendo su última experiencia con Cobreloa en 2020.

Figueroa vivirá su segunda experiencia como entrenador al mando de Comunicaciones. Su primer equipo como DT fue el cuadro de Guatemala en 2001.

Comunicaciones tiene a un hincha número 1, el cantante Ricardo Arjona, quién confesó que le hubiera gustado ser futbolista y jugar en el equipo crema. El club lo reconoció regalándole la camiseta oficial firmada por todo el plantel.

Chilenos que vistieron la “Crema” del Comunicaciones

Héctor Robles: El ex central y DT de Santiago Wanderers es recordado con mucho cariño en Guatemala. Fue un pilar defensivo en el club a principios de los 2000.

Dion Valle: Jugador chileno-australiano que pasó por el club a fines de los 90 y principios de los 2000, dejando una buena imagen técnica.

Mauricio "Hormona" Gómez: El ex delantero de la U y Rangers tuvo un paso por el club guatemalteco, aportando su potencia física en el área.

