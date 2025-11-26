Este miércoles hubo atención de prensa en Boca Juniors y uno de los jugadores que habló fue el chileno Carlos Palacios, quien está volviendo a atravesar por un buen momento con la clasificación a cuartos de final en el Torneo de Clausura.

La Joya que está por cumplir su primera temporada en el Xeneize, se refirió a su presente y cómo se ha ido reconciliando con los hinchas bosteros, luego de las polémicas en las que se vio involucrado este año.

“Siempre me sentí cómodo, obviamente la relación con el hincha hubo un tiempo que se quebró, pero siempre me sentí cómodo, siempre me hicieron saber que me trataban bien, me quieren. Así que en ese sentido la adaptación no me costó tanto, pensé que iba a ser más difícil en general. Ahora me siento mucho mejor, mucho más cómodo y obviamente estoy muy tranquilo y feliz acá“, respondió a los medios presentes en Boca Predio.

Luego, indicó que quiere volver al nivel que tuvo en Colo Colo en 2024, que le hizo dar el gran salto a Boca Juniors para este año.

“Pasó por un tema de confianza más que nada, quizás bajé anímicamente por todas las cosas, la mitad era mentira, pero también me dolía que se me juzgara por algo que no estaba haciendo. Pero tranquilo, feliz, esperando retomar ese nivel que es el que demostré en Colo Colo y por el que me compraron“, agregó Palacios.

Pero el diálogo no quedó ahí y también llamó la atención la forma en la que respondió una de las consultas, que fue a la pregunta de TNT Sports, donde comenzó con un evidente acento argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

Boca Juniors enfrentará a Argentinos Juniors el domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en La Bombonera, por la llave de cuartos de final del Torneo de Clausura en Argentina.

