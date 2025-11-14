El jugador nacional, Carlos Palacios conversó hace unos días con ‘D Sports’ y abordó diversos temas sobre lo que es su presente futbolístico en Boca Juniors, como también de lo que es su amor incondicional por Colo Colo, en la que dejó un mensaje que ilusiona a los fanáticos.

Pero otro de los temas importantes que abordó la ‘Joya’ es sobre lo que ha sido su sostenida ausencia en las últimas nóminas de la Selección Chilena tras lo que fue su salida de ‘La Roja’ después de la derrota de 2-1 de Chile ante Brasil en las Eliminatorias.

Sobre esto, al jugador nacional se le consultó por lo que es esta ausencia dentro de la Selección Chilena en las últimas nóminas, en la que no se vuelve loco por no estar en ‘La Roja’, pero no niega en que le gustaría poder aportar con su fútbol al equipo de todos.

“No sé si tengo una deuda, pero capaz puedo aportar mi granito de arena. Juego en el mejor club de Sudamérica, uno de los mejores del mundo, y a veces está ese tema de la selección, acá me preguntan si alguien se ha contactado conmigo, me preguntan los dirigentes o el cuerpo técnico”, declaró.

Palacios y su ausencia en La Roja | Foto: Photosport

Finalmente, Palacios vuelve a remarcar en que no se siente en deuda con la Selección Chilena, pero si deja la puerta abierta para poder recibir algún llamado en una próxima oportunidad.

“Yo no lo siento como una deuda, pero obviamente que son cosas que uno quiere vivir y quiere jugar también“, cerró.

En Síntesis…