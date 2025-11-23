Una grata sorpresa para Chile tiene el nuevo ránking del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), que en su observatorio para el fútbol destacó a dos chilenos entre los valores más altos de la liga de Argentina: Carlos Palacios y Felipe Loyola.

En las proyecciones que hizo este ente, la Joya es el tercer jugador mejor tasado al otro lado de la cordillera, donde la estimación es de 12,20 millones de euros.

Así es, el valor del ex atacante de Colo Colo se habría triplicado en su primer año en Boca Juniors, luego que los albos lo vendieran en una cifra poco mayor de 4 millones de dólares, aunque la mitad del pase le correspondía a Vasco Da Gama.

Aquella transferencia fue por el cien por ciento de los derechos económicos del jugador, por lo que en el Cacique no tocarían nada de una, eventual, futura venta.

Pese a las críticas que ha recibido el oriundo de Renca en el Xeneize, esta valoración lo pone solo por debajo del joven Maher Carrizo de Vélez Sarsfield (€16,02 millones), quien disputó el Mundial Sub 20 con Argentina en nuestro país, y detrás de Alejo Véliz de Rosario Central (€14,67 millones).

El otro chileno que aparece en este ránking

Otro chileno que aparece en este ránking es el volante Felipe Loyola de Independiente de Avellaneda, quien está en el octavo lugar con una tasación de 9,84 millones de euros.

Cabe recordar que a mitad de temporada el ex Huachipato había sido observado por el Bayern Múnich, en ese entonces se hablaba de una cifra cercana a los 20 millones de la divisa europea.

Otro conocido que está en esta lista es el goleador trasandino Maximiliano Salas de River Plate, quien dejó huella en el fútbol chileno vistiendo la camiseta de Palestino. En esta ocasión aparece noveno (€9,66 millones).

Revisa el ránking a continuación:

Ranking de CIES que tiene a Carlos Palacios y Felipe Loyola.

En síntesis