Se viene el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 en donde la Selección Chilena no dirá presente y, otro país que tampoco lo hará será Honduras, que el día de ayer quedó eliminado de la cita mundialista.

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda necesitaba imponerse a Costa Rica en condición de visitante para meterse en la cita planetaria, pero un empate sin goles los privó de alcanzar el primer lugar y será Haití quien vaya a Norteamérica.

Fue el propio entrenador quien dio la cara una vez finalizado el compromiso y estalló en llanto en conferencia de prensa: “Perdón, pero yo creo que es un momento duro… creo que hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos”, dijo.

“Quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente. Nos quedamos fuera por un gol y clasifica la selección fuerte. Es difícil”, complementó sobre el compromiso que terminó por destruir las chances hondureñas de decir presente en un nuevo mundial.

De momento, los clasificados de la CONCACAF para la Copa del Mundo 2026 son Canadá, México y Estados Unidos como anfitriones, además de Curazao, Haití y Panamá.

En síntesis

La selección de Honduras quedó eliminada del Mundial 2026 tras empatar sin goles contra Costa Rica.

El empate le permitió a Haití obtener el cupo a Norteamérica 2026 al quedar en el primer lugar de su grupo.

Los clasificados de CONCACAF hasta ahora son: Canadá, México, Estados Unidos (anfitriones), Curazao, Haití y Panamá.