Marcelo Bielsa tuvo una doble fecha FIFA para el olvido con Uruguay en Norteamérica, toda vez que empató 0-0 ante México en un opaco partido y ayer fue absolutamente vapuleado por Estados Unidos en Tampa por 5-1.

El conjunto celeste, incluso, alcanzó a estar 0-4 abajo en el marcador en el primer tiempo, pero Giorgian De Arrascaeta descontó en los descuentos -valga la redundancia- para poner el 1-4 transitorio. En la segunda mitad, Tanner Tessmann remató a los uruguayos y puso el 5-1 final.

El ex entrenador de la Selección Chilena habló una vez finalizado el partido y dio la cara, diciendo que se siente responsable por lo sucedido en Estados Unidos y llenándose de críticas por parte de la prensa uruguaya y los hinchas.

Uruguay fue humillado por Estados Unidos. | Foto: Getty Images

“Vergüenza histórica” y “Papelón” fueron algunos de los titulares de medios uruguayos tras la derrota. Los hinchas no fueron más suaves y pidieron su salida: “Ándate, por favor” y “Todavía estamos a tiempo para el Mundial”.

Sin duda que Marcelo Bielsa atraviesa por un momento difícil en Uruguay, selección que no está acostumbrada a perder por resultados abultados y mucho menos ante rivales de la CONCACAF.

Más allá de la humillación que sufrió Uruguay, Marcelo Bielsa no fue consultado en rueda de prensa si su cargo estaba en peligro ni mucho menos se pronunció alguien de la Federación sobre su futuro.

En síntesis

