El delantero nacional, Nicolás Castillo ha tenido complicados úlltimos años en lo que es su carrera futbolística, en la que tras su retorno a la Univerisdad Católica, diversas complicaciones físicas no le han permitido seguir brillando en la cancha.

Tras su salida polémica de la UC, el campeón de América con la Selección Chilena en el 2016 formó parte de Santiago City, club en la que también tuvo un breve periplo tras lo que fue una nueva dura lesión que lo dejó alejado del terreno de juego por unos meses.

Después de dicha inactividad, el delantero de 32 se mantuvo trabajando para seguir con lo que es su carrera futbolística, en donde en las últimas horas hizo noticia tras darse a conocer su nuevo club para este 2025.

Nicolás Castillo seguirá su carrera en el City Soccer FC, de la quinta división del fútbol de Estados Unidos, la que será una nueva experiencia para el delantero nacional en el exterior.

Castillo se suma a un nuevo desafío | Foto: Photosport

“¡Bienvenido a la ciudad! Estamos más que emocionados de anunciar que el jugador profesional, Nico Castillo se ha unido al City Soccer FC. Su experiencia, habilitad y pasión serán claves mientras enfrentamos a Lamar Hunt U.S Open Cup”, señalaron desde las redes del club.

De esta manera, Castillo tendrá su nueva experiencia en el exterior, en la que espera poder tener un buen desempeño y retomar con su rol de goleador en el fútbol de Estados Unidos.