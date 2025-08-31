El momento de Darío Osorio es magistral. Esta vez, el seleccionado chileno le entregó una agónica victoria al FC Midtjylland por la séptima fecha de la Superliga de Dinamarca.

Con el encuentro 1-1 ante Brondby, el zurdo relució todo su talento. En el penúltimo minuto de agregado (fueron siete extra) recibió un balón atrás y remató furibundamente: pelota a la red y a celebrar.

Luego del eufórico festejo, llegaría el 3-1 final. En dicha ocasión, fue Denil Castillo (90+7′) el autor de cerrar el marcador en calidad de visitante en el Brondby Stadion.

De esta manera, el club de la promesa nacional consiguió un triunfo de último momento. Con tal resultado, el oriundo de Hijuelas y compañía se ubican en la segunda posición con 15 unidades: están a un punto del líder, Copenhague.

¿Cuántos goles lleva Darío Osorio en esta temporada? Ha anotado cinco en 12 compromisos disputados. A su vez, acumula cuatro asistencias en lo que va de campaña 2025.

El agónico gol de Darío Osorio para el FC Midtjylland