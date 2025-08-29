El jugador nacional, Darío Osorio ha tenido un gran inicio en esta temporada 25/26 con su Midtjylland, en la que se ha consolidado como una importante figura dentro de su equipo en la clasificación a la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Las grandes actuaciones del ex Universidad de Chile han llamado la atención de diversos equipos del fútbol europeo, quienes han seguido de muy cerca los pasos del seleccionado nacional ante un posible fichajes.

En la últimas semanas, se ha vinculado a la ‘Joya de Hijuelas’ a distintos equipos del fútbol europeo como el Porto y Benfica de Portugal, como también el Bournemouth de Inglaterra.

Lille y Sunderland siguen a Osorio

En esta jornada, el periodista nacional, Gonzalo Fouillioux dio a conocer en el programa ‘Balong Radio’ de los dos nuevos clubes que están interesados en el fichaje de Darío Osorio: Lille de Francia y Sunderland de Inglaterra.

Osorio podría cambiar de aires en Europa | Foto: Photosport

“Sunderland y Lille (lo buscan), el club (Midtjylland) lo quiere vender en 18 millones de euros, la U tiene el 15%, pero el dueño no tiene ningún apuro por vender”, declaró.

El mercado dentro del fútbol europeo vive sus últimos días y muchos de los equipos buscan dar los últimos golpes dentro de esta ventana de transferencias, en la que Darío Osorio podría cambiar de aires en en esta temporada.