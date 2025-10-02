Este jueves se cerrará la Fecha 2 del Mundial Sub 20 con distintos partidos que prometen sacar chispas, donde uno de los más atractivos será Estados Unidos midiéndose con Francia a partir de las 5 de la tarde en el Estadio El Teniente de Rancagua.
El mismo recinto rancagüino recibirá a las 8 de la noche un compromiso donde hay claro favorito: Sudáfrica tendrá que enfrentar a Nueva Caledonia, selección que fue absolutamente vapuleada en el debut ante los norteamericanos.
Un poco más al sur, en la ciudad de Talca, el Estadio Fiscal de la Región del Maule verá cómo Colombia buscará timbrar su paso a la siguiente ronda cuando tenga que enfrentar a Noruega a partir de las 5 de la tarde.
El plato de fondo en el Maule estará a cargo de Nigeria con Arabia Saudita, quienes pretenden animar un compromiso de alto vuelo y esperan para que los hinchas se queden a ver el partido que, a buenas y primeras, no debería atraer mucho público.
Así las cosas, este jueves se completa la Fecha 2 del Mundial Sub 20 y mañana se comenzará a dirimir la fase de grupos cuando se empiece a completar la Fecha 3 del torneo que marcará el fin de la fase de grupos.
Marruecos, a octavos
Marruecos es el único equipo que ya tiene garantizada su posición para la próxima fase: derrotó a España y Brasil y ya tiene el lugar asegurado como el primero del Grupo C de la Copa del Mundo Sub 20 Chile 2025.