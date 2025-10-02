Este jueves se cerrará la Fecha 2 del Mundial Sub 20 con distintos partidos que prometen sacar chispas, donde uno de los más atractivos será Estados Unidos midiéndose con Francia a partir de las 5 de la tarde en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El mismo recinto rancagüino recibirá a las 8 de la noche un compromiso donde hay claro favorito: Sudáfrica tendrá que enfrentar a Nueva Caledonia, selección que fue absolutamente vapuleada en el debut ante los norteamericanos.

Estados Unidos es el equipo más goleador del torneo. | Foto: Photosport

Un poco más al sur, en la ciudad de Talca, el Estadio Fiscal de la Región del Maule verá cómo Colombia buscará timbrar su paso a la siguiente ronda cuando tenga que enfrentar a Noruega a partir de las 5 de la tarde.

El plato de fondo en el Maule estará a cargo de Nigeria con Arabia Saudita, quienes pretenden animar un compromiso de alto vuelo y esperan para que los hinchas se queden a ver el partido que, a buenas y primeras, no debería atraer mucho público.

Así las cosas, este jueves se completa la Fecha 2 del Mundial Sub 20 y mañana se comenzará a dirimir la fase de grupos cuando se empiece a completar la Fecha 3 del torneo que marcará el fin de la fase de grupos.

Marruecos, a octavos

Marruecos es el único equipo que ya tiene garantizada su posición para la próxima fase: derrotó a España y Brasil y ya tiene el lugar asegurado como el primero del Grupo C de la Copa del Mundo Sub 20 Chile 2025.