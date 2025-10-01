Malas noticias para la selección chilena en el Mundial Sub 20. En las últimas horas se confirmó la lesión de dos jugadores del plantel que dirige Nicolás Córdova y que los obliga a quedar fuera por lo que resta del certamen juvenil.

De acuerdo al parte médico entregado por La Roja, los futbolistas Matías Pérez y Emiliano Ramos sufrieron un desgarro en el bíceps femoral en la derrota 0-2 ante Japón, lo que impide que la recuperación sea dentro de los plazos que dura la Copa del Mundo Sub-20.

De esta forma, el parte confirmó “el plazo de recuperación de ambas lesiones supera los tiempos” de la cita planetaria.

En el caso del defensor Matías Pérez, el jugador sufrió una lesión que lo obligó a ser reemplazado en los minutos finales. Mientras que Ramos, quien también sufrió una fuerte dolencia y se le vio visiblemente afectado, tuvo que salir en camilla antes del término del primer tiempo.

Emiliano Ramos se retiró llorando de la cancha del Nacional (Photosport).

A jugarse la vida ante Egipto

Con estas dos sensibles bajas para lo que queda de Copa del Mundo, el técnico Nicolás Córdova tendrá que rearmar la pizarra de cara al trascendental duelo ante Egipto en el cierre del Grupo A.

El encuentro ante los africanos se disputará este viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Un triunfo o un empate dejaría a Chile clasificado a la ronda de octavos de final.