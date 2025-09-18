El Estadio Fiscal de Talca tiene un lugar en la historia del fútbol chileno, toda vez que es uno de los más modernos y con más capacidad del fútbol chileno, además de albergar al equipo más masivo en la Región del Maule: Rangers.

El recinto talquino, además, vivió un momento de tensión hace un par de años cuando vio cómo Colo Colo estuvo al borde del descenso, pero finalmente se salvó con un gol de Pablo Solari que evitó la tragedia alba.

Estadio de Talca tiene nuevo nombre. | Foto: Photosport

El nombre ‘Fiscal de Talca’, eso sí, ya no va más: el recinto será rebautizado con el nombre de Iván ‘Pocholo’ Azócar, histórico ex jugador de Rangers de Talca y posiblemente el máximo ídolo que tiene la institución.

‘Pocholo’ Azócar defendió la camiseta de Rangers en 393 oportunidades, fue subcampeón -la mejor campaña histórica del equipo en 1969- e incluso alcanzó a disputar la Copa Libertadores de América.

Así las cosas, el reacondicionado estadio en la Región del Maule tendrá un nuevo nombre para el Mundial Sub 20, donde buscarán proyectarlo al mundo con nuevas tecnologías y con el nombre de un histórico de la institución maulina.

Las potencias que pasarán por Talca en el Mundial Sub 20

Francia, Colombia y Nigeria son las selecciones más destacadas que jugarán en Talca para el Mundial Sub 20, el cual arranca el próximo 27 de septiembre con el duelo entre Japón y Egipto en el Estadio Nacional.