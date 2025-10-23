Ha pasado casi una semana desde que Argentina se quedó sin bencina en la final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, en donde cayó ante Marruecos por 0-2 ante el ferviente apoyo del público chileno y marroquí.

Fue precisamente el apoyo que tuvo Marruecos en el Estadio Nacional el que generó una inesperada e hipócrita ira desde el otro lado de la cordillera, donde el ex jugador Óscar Ruggeri despotricó contra Chile diciendo que ‘no somos hermanos’.

Marruecos celebró en la cara de Argentina. | Foto: Photosport

Si faltaba la respuesta de alguien era la de Leonardo ‘Pollo’ Véliz, mundialista con La Roja en Alemania 1974 quien le respondió al trasandino: “Es natural, porque ellos estaban seguros que eran campeones. Yo también lo creía, pero fallaron en algo que les sobra que es la personalidad”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

En esa misma línea, Véliz complementa sus dichos diciendo que “Lo dijo el mismo entrenador de Argentina. Eso caló hondo en los argentinos, querían un nuevo campeonato mundial y no les resultó”.

En el cierre, Pollo Véliz le pone punto final a la polémica y le responde a Ruggeri: “Lo de los comentaristas es lo mismo de siempre: reflotan heridas, odio… esto fue un campeonato Sub 20. Sale Ruggeri diciendo que no somos hermanos, que tendríamos que haberlo apoyado y sacan la historia, desde la guerra de las Malvinas hacia acá. Lo hacen para sus programas no más”, remató.

Argentina, el más ganador en mundiales Sub 20

Argentina es el país más ganador en este tipo de torneos con 6 títulos, seguido muy de cerca por Brasil que ostenta 5 campeonatos Sub 20. Marruecos, por otro lado, se anotó su primer título mundial a nivel FIFA.