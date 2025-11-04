En las últimas horas, se dio a conocer una especial vivencia que tuvo la Selección de España que vino a disputar el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile entre septiembre y octubre.

En el podcast After Post United contó una anécdota el delantero Pedro García, quien fue parte de la delegación ibérica que llegó hasta cuartos de final en la cita planetaria.

El jugador que pertenece al Real Betis y que es dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, relató lo que vivió en su primer día al aterrizar en Santiago, donde visitaron una cancha que los sorprendió para mal, dejando un recuerdo inolvidable.

“Llegamos a Chile, era el primer día y teníamos que entrenar. Veníamos del viaje totalmente reventados, súper cansados, 14 horas de vuelo, con jet lag y todo. Llegamos y nos fuimos a un campo de entrenamiento. Nos metimos en una parte un poco lejos de la ciudad, apartada, que no tenía muy buena pinta“, comenzó relatando.

“Íbamos en el bus y veíamos unos autos reventados, ruedas, neumáticos, piezas de autos, una calle súper estrecha, y de repente el bus gira a la derecha, paramos, nos miramos y decimos: ‘No me lo creo que este es el campo de entrenamiento'”, indicó.

“Los arcos no tenían redes, había montañas en el césped, baches de 40 centímetros y perros corriendo por la cancha. Yo tengo fotos de eso. Nosotros nos mirábamos y decíamos: ‘¿Esto es lo que nos espera aquí?'”, continuó.

Eso sí, García aclaró que este campo de entrenamiento no fue el que les designó FIFA más tarde, ya que hasta ese momento todavía no comenzaba el Mundial como tal.

“Por suerte fue un solo entrenamiento en ese lugar. Como no era fecha FIFA todavía, no había empezado el Mundial, nos mandaron allí y entrenamos muy poco, algo cortito, porque el riesgo de lesión era enorme”, explicó.

“El césped estaba largo, sin regar, nos cambiábamos de ropa en sillas, las duchas no funcionaban, la cancha no tenía líneas, no tenía nada… Era un campo con tres palos en cada lado y ya está. Ahora, el paisaje era muy bonito”, destacó quien marcó dos goles en el torneo.

Mira el VIDEO a continuación:

