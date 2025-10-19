La selección argentina sub 20 llegó a la gran final del Mundial con la chapa de favorito para dar la vuelta olímpica luego de su campaña perfecta al ganar todos los partidos que disputó, sin necesidad incluso de llegar a una tanda de penales.

En frente tuvo un rival de peso, Marruecos, que ya había prometido cosas cuando venció en un muy difícil grupo, vencer a España y al poderoso Brasil.

A los 21 minutos el cuadro africano pegó primero cuando con un extraordinario tiro libre (al palo del arquero) Yassir Zabiri abrió la cuenta para la felicidad del público chileno que llenó el Estadio Nacional.

Los trasandinos no estaban acostumbrados a la situación de ir abajo en el marcador, y se fueron con todo en demanda del arco rival, lo que empujó a Marruecos a salir de contra.

Esta fórmula le salió perfecto al equipo preferido por los chilenos que logró su segunda conquista, otra vez, en los pies del buen Yassir Zabiri, luego de una gran jugada de Mamma.

Al final del primer tiempo Argentina tuvo la posibilidad de lograr el descuento, pero Silvetti cruzó un balón que pasó cerca del arco de Marruecos.

Marruecos campeón del Mundial sub 20

En la segunda parte Marruecos firmó el 2-0 y esperó en campo propio, en tanto, el equipo de Diego Placente no estuvo claro en los últimos metros y sólo apostó a pedir tarjetas verdes para que el VAR viera jugadas que ni de cerca eran cobrales.

La soberbia nunca es buena, y tantas burlas pasan la cuenta. ¿Saldrán los jugadores de Marruecos a celebrar con un tango? No creo. Hay que saber ganar. Salud campeón!

Minuto a minuto: Marruecos 2 Argentina 0

Todo lo que pasó en el partido lo puedes revisar acá.