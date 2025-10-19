Es tendencia:
Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025: hora, TV y formaciones

En el Estadio Nacional de Chile, la Albiceleste enfrenta al combinado africano por su séptima estrella en la categoría.

La posible formación de Marruecos

Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire.

Publicidad

La posible formación de Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

Hora y TV

Desde las 20, el choque se podrá ver a través de Telefe y DSports, además de las aplicaciones MiTelefe y DGO.

¡Bienvenidos a todos!

Abrimos un nuevo minut0 a minuto. Esta noche hay final entre Argentina y Marruecos.

Por Agustín Vetere

Argentina y Marruecos juegan por el título.
© @Argentina/@EnMarocArgentina y Marruecos juegan por el título.

Por la final del Mundial Sub 20, la Selección Argentina de la categoría se mide esta noche ante su par de Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde las 20, el italiano Maurizio Mariani será el árbitro del partido que se podrá sintonizar a través de Telefe y DSports.

El combinado dirigido por Diego Placente viene de dejar en el camino a Colombia en un llave pareja de semifinales. De la misma forma, aunque por penales, el conjunto del norte de África eliminó a Francia, uno de los grandes candidatos a pelear el título.

