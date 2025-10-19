Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025: hora, TV y formaciones

Desde las 20, el choque se podrá ver a través de Telefe y DSports, además de las aplicaciones MiTelefe y DGO.

Por la final del Mundial Sub 20, la Selección Argentina de la categoría se mide esta noche ante su par de Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde las 20, el italiano Maurizio Mariani será el árbitro del partido que se podrá sintonizar a través de Telefe y DSports.

El combinado dirigido por Diego Placente viene de dejar en el camino a Colombia en un llave pareja de semifinales. De la misma forma, aunque por penales, el conjunto del norte de África eliminó a Francia, uno de los grandes candidatos a pelear el título.