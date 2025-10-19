Este domingo se disputa la final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se enfrentan Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional, donde la selección africana está dando la sorpresa.

Los Leones del Atlas vencen por 2-0 a la Albiceleste con un doblete del delantero Yassir Zabiri, quien ha sido imparable para los trasandinos junto a su compañero Othmane Maamma.

La apertura de la cuenta llegó a los 12 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre del jugador 20 años, quien ejecutó al palo del arquero Santino Barbi, quien había recibido tarjeta amarilla por una infracción fuera del área que fue revisada por el árbitro italiano Maurizio Mariani.

El segundo tanto para los marroquíes cayó en los 29′ tras un contragolpe letal conducido por Maamma que terminó definiendo al segundo palo Zabiri.

Con este resultado, Marruecos se está consagrando campeón del mundo por primera vez en su historia y bajando nada más que al equipo que venía de una campaña perfecta en este torneo.

Mira los VIDEOS de los goles a continuación: