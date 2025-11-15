La comparación es injusta y cruel. Sí, porque Argentina es la actual campeona del mundo, se acaba de clasificar caminando al próximo Mundial y aún tiene en sus filas a Lionel Messi, para algunos, el mejor jugador de la historia.

Los trasandinos se hacen valer y jugar un amistoso con el equipo que dirige Lionel Scaloni no es nada “barato”.

Chile vive una realidad totalmente opuesta con tres procesos eliminatorios fracasados, sin ir a la cita mundialista desde Brasil 2014 y con una increíble ausencia de estrellas luego de la natural retirada de la exitosa Generación Dorada.

¿Cuánto le pagaron a la selección argentina?

Según informa Mundo Deportivo, los trasandinos cobraron 12 millones de dólares para visitar a Angola, partido que se disputó en Luanda con marcador 2-0 para Argentina con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Lo curioso es que asistieron 50.000 personas y la entrada costó apenas un dólar, por lo que la inversión gubernamental tuvo como objetivo el celebrar los 50 años de independencia de ese país, más allá de hacer un negocio con la presencia del 10 del Inter de Miami.

Chile enfrenta a Rusia este sábado a las 14:00

¿Cuánto le pagarán a Chile por su viaje a Rusia?

A la ANFP le entrarán 800.000 dólares limpios por el viaje de La Roja a Rusia donde deberá enfrentarse al local y a Perú, cifra lejana a la que recibieron Lionel Messi y compañía.

En síntesis

Argentina cobró 12 millones de dólares por jugar un amistoso en Angola.

El partido de Argentina contra Angola terminó 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi.