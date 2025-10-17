La participación de Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, en el Mundial de la categoría ha estado marcada tanto por su altísimo rendimiento deportivo como por ciertas polémicas fuera de la cancha.

Tras las victorias ante México en cuartos de final y Colombia en semifinales, el plantel trasandino no halló nada mejor que burlarse de sus rivales: primero, poniendo el tema del Chavo del 8 para provocar a los aztecas, y luego cantando “El ritmo que nos une”, del colombiano Ryan Castro, canción que se popularizó en la previa de la Copa América 2024.

Estas actitudes han generado un intenso debate en Sudamérica sobre los límites del comportamiento en el fútbol juvenil y el rol formativo que deberían tener los seleccionados nacionales.

En Chile defienden a México y Colombia tras las burlas de Argentina

En Chile, la situación no pasó desapercibida. Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores de Chile, en conversación con Bolavip Chile, criticó duramente lo ocurrido y apuntó directamente a la responsabilidad de la FIFA y del cuerpo técnico argentino.

“Es un tema cultural, es un tema de educación. Y lo otro que es súper importante: ¿cuántas veces han castigado a Chile por discriminación o racismo? También tiene que participar la FIFA en este caso, porque es una incitación a la violencia”, partió diciendo.

Al público chileno no le ha gustado la actitud de Argentina | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

El dirigente fue más allá y comparó la conducta de los jóvenes con la de algunos referentes de la Albiceleste Adulta: “Estos copian lo de Rodrigo De Paul y el Dibu Martínez, que son personalidades que se equivocan y se pasan de pueblo y aquí hay un respeto que te obliga la profesión. Eres una persona pública que genera una ola de rechazos, entonces hay que tener cuidado con lo que uno que dice o hace”, remarcó Ramos

Finalmente, el exfutbolista y entrenador chileno envió un claro mensaje a Placente. “El técnico de Argentina debería sacar la voz porque todo parte por ahí y además estos muchachos están en formación”, concluyó.