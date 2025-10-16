En un partido sufrido hasta el último minuto, Argentina se clasificó a la final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, en donde derrotó a Colombia por la cuenta mínima en las semifinales y ahora irá por el título mundial.

Una de las buenas figuras que tuvo el cuadro trasandino fue Gianluca Prestianni, habilidoso jugador quien ya había sido noticia por lanzarle un palo a Chile y a sus hinchas tras un partido disputado en Valparaíso.

Argentina se clasificó a la final del Mundial. | Foto: Photosport

Ahora, el jugador nuevamente hizo gala de la soberbia argentina y volvió a provocar al público chileno durante el partido y en la entrevista post victoria: “Que siga en contra (el público) que parece que es cábala, así que vamos a la final con todo”, dijo.

Si bien ha pasado más de 10 años desde la Copa América que Chile le ganó a Argentina en Santiago y 9 desde que La Roja retiró a Messi de la albiceleste, el ardor parece que traspasa generaciones y la Sub 20 trasandina lo tiene muy claro.

Así y todo, Argentina irá por el título mundial este domingo cuando tenga que enfrentar al sorprendente Marruecos, país que dejó en el camino a Francia y evitó que se repita la final del Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo se juega la gran final del Mundial Sub 20?

Argentinos y marroquíes se enfrentarán este domingo 19 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, compromiso válido por la gran final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025.