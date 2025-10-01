Argentina hizo gala de su chapa de favorito y venció sin problemas a la Selección de Australia. Fue un 4 a 1 para los trasandinos que los dejó listos en la siguiente fase del Mundial Sub 20 Chile 2025.

Alejo Sarco fue quien abrió la cuenta de manera temprana para el equipo de Diego Placente. Fue a los 3′ minutos de juego que la albiceleste logró romper el cero.

Luego sobre el final del primer tiempo, Tomás Pérez logró poner el 2 a 0 con que la escuadra que más ha ganado este certamen en la historia se fue en ventaja al descanso.

En el complemento, Danniel Bennie logró descontar para la escuadra oceánica, pero en los descentos, Argentina logró poner el tercero y el cuarto. Ian Subiabre Santino Andino los marcaron respectivamente.

¿Cuándo vuelven a jugar Argentina y Australia?

El último partido de Argentina en la fase de grupos será frente a la Selección de Italia en lo que promete ser un partidazo. En tanto, Australia se medirá ante la Selección de Cuba. Ambos compromisos se disputarán a las 20:00 horas de este sábado 4 de octubre.

Así queda la tabla de posiciones del Mundial Sub 20

