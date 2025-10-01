Este miércoles se sigue disputando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde esta noche se viene uno de los partidos más atractivos de la jornada, entre Argentina y Australia por el Grupo D.

La Albiceleste viene de un triunfo por 3-1 sobre Cuba el pasado domingo en su debut en Valparaíso, por lo que ahora buscará abrochar su clasificación a octavos de final ante los oceánicos.

Los Socceroos cayeron por 1-0 en su estreno ante Italia, por lo que necesitan sumar puntos ante los trasandinos para aspirar aunque sea a ser uno de los mejores terceros.

Este partido entre argentinos y austarlianos se disputará en el Estadio Elías Figueroa, donde los dirigidos por Diego Placente ya se llevaron una fuerte pifiadera el fin de semana, recibiendo toda la desaprobación de los hinchas chilenos.

Incluso, tras aquel partido el jugador Juan Villalba dio unas declaraciones bastante provocadoras a DSports: “Es lindo venir a jugar acá y que te chiflen en un país vecino con la rivalidad que hay… creo que es lindo poder jugar acá y que te chiflen”.

Cabe recordar que Argentina es una de las cinco selecciones de Sudamérica que están compitiendo en este Mundial Sub 20, sumado al local Chile, Brasil, Colombia y Paraguay.

Argentina busca su segundo triunfo en el Mundial Sub 20. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Argentina vs Australia?

El partido entre Argentina y Australia se disputa este miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

¿Dónde ver este partido del Mundial Sub 20?

Este partido tendrá transmisión en televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. También se puede ver gratis en la señal online del mismo canal.

También será transmitido en DSports (canales 610 y 1610) y en las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video (pagando suscripción).