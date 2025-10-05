El Mundial Sub 20 sigue avanzando y ya están prácticamente definidos los combinados que disputarán los octavos de final, donde dirá presente la Selección Chilena de Nicolás Córdova.

Sin embargo, en las últimas horas un gesto y una declaración se inscribieron en el libro de las grandes polémicas de esta cita planetaria. ¿Qué ocurrió?

En pleno partido entre Argentina e Italia, la nueva joya de la Albiceleste, Alejo Sarco, realizó un gesto que no pasó inadvertido: miró hacia la tribuna donde se encontraban hinchas chilenos y se rascó el escudo de la AFA justo en la zona donde se ubican las tres estrellas de campeón del mundo.

Ya en zona mixta del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el oriundo de Alberti fue consultado y explicó con ironía su gesto hacia el público chileno: “No, me picaba un poco el pecho. Estaban silbando mucho y me agarró una picazón poquito en las tres estrellas. Creo que eran las estrellas que me estaban picando ahí”, manifestó entre risas.

¿Quién es Alejo Sarco, el futbolista que se rascó las estrellas?

Sarco no es un jugador cualquiera. Considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino, es un delantero potente y goleador que brilló en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, lo que le valió ser fichado por el Bayer Leverkusen de Alemania.

Alejo Sarco lleva tres goles en el Mundial Sub 20 | FOTO: Martin Thomas/Photosport

Su calidad futbolística es tan reconocida como su fuerte temperamento, y en este Mundial Sub 20 ya es el máximo artillero de la selección albiceleste.

Un nuevo capítulo en la rivalidad entre Chile y Argentina

Las palabras y el gesto de Sarco cayeron como una bomba en un ambiente ya caldeado. Su chicana, como se conoce en la jerga futbolera a este tipo de burla, fue interpretada como una provocación directa.

Lejos de apagar la polémica, el episodio añadió un nuevo y picante capítulo a la histórica rivalidad entre Chile y Argentina, asegurando que los próximos enfrentamientos, en cualquier categoría, tendrán un condimento extra.