El fútbol mundial tiene marcado en el calendario una fecha histórica. El primer silbatazo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca, y desde Bolavip te traemos toda la información que necesitas para no perderte ningún detalle del evento deportivo más grande del planeta.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica en el primer encuentro del Grupo A.

El horario principal del duelo está fijado para las 13:00 hora local de CDMX, que equivale a las 16:00 de Argentina. Más adelante desglosamos los husos horarios de toda Latinoamérica para que puedas organizarte.

Este certamen se disputará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá— con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos que se extenderán hasta la gran final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sudáfrica y México se enfrentaron en el Mundial 2010. (Getty Images)

Datos clave del partido inaugural México vs Sudáfrica

México abrirá “su” Mundial por tercera vez en la historia, ahora frente a Sudáfrica, en el icónico Estadio Azteca. Este duelo representa mucho más que un simple encuentro de fase de grupos: es el inicio de una Copa del Mundo con formato expandido y la oportunidad para el anfitrión de marcar el tono del certamen.

Fecha exacta: jueves 11 de junio de 2026

Horarios por país

País Hora local México (CDMX) 13:00 Colombia / Perú / Ecuador 14:00 Chile / Paraguay / Venezuela 15:00 Argentina / Uruguay 16:00 España 21:00

Este será el Partido 1 del torneo y el primero del Grupo A, inaugurando oficialmente el calendario de 104 encuentros del Mundial 2026. Ese mismo 11 de junio y el 12 de junio se disputarán otros duelos de la primera jornada en distintas sedes de los tres países anfitriones.

Estadio Azteca: la sede histórica del partido inaugural

El Coloso de Santa Úrsula no es cualquier recinto. La FIFA eligió el Estadio Azteca para abrir la Copa del Mundo 2026 por su legado incomparable en la historia del fútbol mundial y su capacidad logística tras las obras de remodelación.

Un estadio de récords

El Azteca se convertirá en el primer estadio del planeta en albergar tres partidos inaugurales de Mundial:

1970: México vs Unión Soviética

1986: Italia vs Bulgaria

2026: México vs Sudáfrica

Además, fue sede de dos finales mundialistas (1970 y 1986), donde se coronaron Brasil y Argentina, respectivamente.

El primer partido del Mundial 2026 se disputará en el Estadio Azteca. (Getty Images)

Capacidad y mejoras

Tras la remodelación valorada en más de 420 millones de pesos mexicanos, el estadio cuenta con aproximadamente 87,000 butacas. Las obras incluyeron:

Césped híbrido de última generación.

Sistema de iluminación LED de alta definición.

Mejoras en accesos y zonas VIP.

Sistemas de seguridad para gestionar más de 100,000 asistentes potenciales, incluyendo fan zones.

Ficha del estadio

Característica Detalle Ubicación Ciudad de México, CDMX País México Altitud 2.200 metros sobre el nivel del mar Año de inauguración 1966 Capacidad actual 87.000 espectadores Propietario Club América / Televisa

El ambiente esperado incluirá una mayoría aplastante de afición mexicana, ceremonia de apertura previa al silbatazo inicial y la presencia de autoridades de la FIFA con Gianni Infantino al frente. El Azteca será una de las tres sedes mexicanas junto a Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA), pero solo en la capital se jugará el partido inaugural.

Así se jugará el Grupo A con México y Sudáfrica

El duelo inaugural forma parte del Grupo A, donde México lidera como anfitrión y buscará sumar sus primeros puntos ante su público.

Equipos del Grupo A

México (anfitrión)

(anfitrión) Sudáfrica

Corea del Sur

Cuarto integrante por definir (vía repechaje)

México debutará ante Sudáfrica en el Azteca y luego jugará su segundo partido el 16 de junio contra Corea del Sur en Guadalajara a las 19:00 hora local. El tercer encuentro del grupo se disputará en otra sede acordada según el calendario oficial de la FIFA.

La conexión histórica con Sudáfrica

Sudáfrica repetirá la experiencia de abrir un Mundial, aunque esta vez como visitante. En 2010, los Bafana Bafana inauguraron su propio torneo con un empate 1-1 precisamente ante México en Johannesburgo. Ahora el escenario se invierte: México recibe y Sudáfrica llega como rival en el partido inaugural por primera vez en la historia de los Mundiales con los mismos protagonistas.

Calendario del Grupo A

Fecha Partido Sede Hora (CDMX) 11 de junio México vs Sudáfrica Ciudad de México 13:00 11 de junio Corea del Sur vs Rival Guadalajara 19:00 16 de junio México vs Corea del Sur Guadalajara 19:00 Fecha 3 Por confirmar Por confirmar Por confirmar

Antecedentes históricos de los partidos inaugurales con México

El partido inaugural del Mundial 2026 tiene un fuerte componente histórico por el rol protagónico de México en anteriores ediciones del certamen.

Los mundiales que abrió el Azteca

Año Partido inaugural Resultado Sede 1970 México vs Unión Soviética 0-0 Estadio Azteca 1986 Italia vs Bulgaria 1-1 Estadio Azteca 2026 México vs Sudáfrica Por jugarse Estadio Azteca

En 1970, el anfitrión jugó el primer partido del torneo. Sin embargo, en 1986 la FIFA optó por que Italia y Bulgaria abrieran la fase de grupos, dejando a México para un duelo posterior. En 2026, el anfitrión norteamericano sí jugará el primer encuentro, subrayando el peso simbólico para la afición local.

Raúl Jiménez, delantero estrella de México. (Getty Images)

México: récord como país sede

Con la Copa Mundial 2026, México se convierte en el único país del mundo en organizar tres ediciones del torneo:

1970: Primer Mundial en suelo mexicano

Primer Mundial en suelo mexicano 1986: Segunda organización tras ser sede de emergencia

Segunda organización tras ser sede de emergencia 2026: Coorganización con Estados Unidos y Canadá

El diario de la historia mundialista registra momentos icónicos en el Azteca: el gol de Pelé ante Italia en 1970, la “Mano de Dios” de Maradona en cuartos de final de 1986, y ahora se sumará una nueva página en junio de 2026.

Calendario del Mundial 2026 a partir del partido inaugural

El pitazo inicial en el Azteca marcará el arranque de un torneo épico que se extenderá durante 39 días de competencia.

Cronología del torneo

Fase Fechas Partidos Fase de grupos 11 – miércoles 24 de junio 72 encuentros Dieciseisavos de final 28 de junio – 3 de julio 16 partidos Octavos de final 4 – domingo 5 de julio 8 partidos Cuartos de final 9 – 11 de julio 4 partidos Semifinales 14 – 15 de julio 2 partidos Tercer puesto 18 de julio 1 partido (Miami) Final Domingo 19 de julio 1 partido (MetLife Stadium)

Primeros días del torneo

Los primeros días (del 11 al 16 de junio) concentran los debuts de los 12 grupos en distintas sedes:

México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Philadelphia, Houston, Kansas City, San Francisco, Los Angeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Philadelphia, Houston, Kansas City, San Francisco, Los Angeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey y Seattle. Canadá: Toronto y Vancouver.

Ciudades como Atlanta (Mercedes Benz Stadium), Seattle (Lumen Field) y otras albergarán encuentros desde la primera jornada, distribuyendo el evento a lo largo del continente.

Desde Bolavip podrás seguir el fixture día a día, con horarios adaptados a cada país latinoamericano y coberturas en vivo de los partidos más importantes.

Formato del Mundial 2026 y por qué el partido inaugural es aún más clave

El Mundial 2026 estrena el formato de 48 selecciones, un cambio histórico que otorga mayor peso a cada encuentro desde el primer minuto.

Nueva estructura de grupos

12 grupos de 4 equipos cada uno (Grupo A al Grupo L)

de 4 equipos cada uno (Grupo A al Grupo L) Clasifican: los dos primeros de cada grupo + los 8 mejores terceros

los dos primeros de cada grupo + los 8 mejores terceros Total de clasificados a fase eliminatoria: 32 equipos

Mayor exigencia desde el inicio

El campeón de este certamen deberá jugar 8 partidos (uno más que en el formato de 32 equipos), lo que incrementa la exigencia física y táctica desde el primer silbatazo.

En un grupo de 4 equipos con posibilidad de que tres avancen, un triunfo en el partido inaugural acerca significativamente la clasificación. Un empate o derrota obliga a arriesgar más en las fechas 2 y 3.

El caso México

Si México derrota a Sudáfrica en el partido inaugural:

Sumará 3 puntos vitales como local.

Generará confianza para enfrentar a Corea del Sur el 16 de junio.

Tendrá margen de error para el tercer partido.

La afición celebrará un arranque soñado en el Azteca.

El formato expandido hace que cada punto sea oro, especialmente considerando que los octavos de final ahora requieren pasar primero por una ronda de dieciseisavos, aumentando las posibilidades, pero también la exigencia para llegar lejos.

Lyle Foster, delantero de Sudáfrica, disputa el balón con Wilfred Ndidi, de Nigeria. (Getty Images)

Cómo vivir el partido inaugural desde Latinoamérica

La mayoría de nuestros lectores en Bolavip siguen el Mundial desde Latinoamérica, y sabemos que necesitas datos prácticos para no perderte el inicio del torneo.

Recomendaciones para el 11 de junio

Revisa la diferencia horaria con México: CDMX usa el huso horario UTC-6 Planea tu reunión: Organiza con amigos o familia para ver el partido juntos Confirma el canal o plataforma: Los derechos de transmisión varían por país; consulta canales de TV abierta, cable y servicios de streaming oficiales Prepárate para la ceremonia de apertura: Usualmente inicia 30-60 minutos antes del partido

Horarios del partido inaugural para toda la región

País Hora local Argentina 16:00 Chile 15:00 Uruguay 16:00 Colombia 14:00 Perú 14:00 Ecuador (ECU) 14:00 Bolivia 15:00 Paraguay 15:00 Venezuela 15:00 México 13:00 España 21:00

¿Dónde puedo conseguir boletos para el partido inaugural?

Los boletos para el Mundial 2026 se gestionan a través del portal oficial de la FIFA. Se esperan altos niveles de asistencia en el Azteca, con proyecciones cercanas al 95% de ocupación para el debut. Recomendamos estar atento a las ventanas de venta y posibles retrasos en la publicación de disponibilidad.